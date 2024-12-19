Удар по Новошахтинскому НПЗ: в ЦПД объяснили, почему он важен для России

Российская нефтеперерабатывающая промышленность продолжает подвергаться ударам. В частности, под атакой оказался Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Этот завод был важным для оборонной промышленности России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПИ Андрея Коваленко.

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Завод обеспечивает армию

Коваленко отметил, что дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации.

Завод обеспечивает поставки этих видов топлива для российской армии,

– пояснил он.

Кроме этого, расположение завода близко к границе с Украиной делает его важным для российской логистики войны. Руководитель ЦПД также поделился кадармы пожара на НПЗ. там можно увидеть, насколько существенно он пострадал.

Удар по Новошахтинскому НПЗ: смотрите видео

Смазочные материалы, топливные добавки и другие продукты, которые производит завод, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности. Это делает этот завод законной военной целью.

Российская нефтеперерабатывающая промышленность в последнее время страдает от ударов.