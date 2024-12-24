Блестящая работа "хлопка": появились спутниковые снимки пораженного НПЗ в Ростовской области

Украина успешно лупит дронами и ракетами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые обеспечивают оккупационную армию. В сети показали последствия налета БПЛА на очередной НПЗ.

В ночь на 19 декабря дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший на юге России и единственный в Ростовской области, передает 24 Канал.

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Минус топливный резервуар

Новые спутниковые снимки показывают, что на Новошахтинском НПЗ в результате удара сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

Последствия атаки дронов на НПЗ в Ростовской области: смотрите видео

Заметим, что данный завод используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки – 7,5 миллионов тонн нефти в год.

Как сообщает The Moscow Times, в результате атаки повреждена установка АВТ-2,5-2 мощностью 7,14 тысяч тонн в сутки, которая обеспечивает половину общей производительности предприятия. Из-за этого производство пришлось экстренно остановить. Также были поражены нефтепродуктовый резервуар и вторая аналогичная установка.