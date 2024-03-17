Атака на НПЗ в Самарской области: в ISW проанализировали удары

Украина начала активнее атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. В Институте изучения войны проанализировали эти удары.

Служба безопасности Украины 16 марта нанесла серию успешных ударов по трем российским нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области с беспилотников. В частности, говорится о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском заводах.

Смотрите также "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам

Там усилили защиту

По информации СМИ, три НПЗ перерабатывают примерно 25 миллионов тонн нефти в год, или охватывают 10 процентов годового объема нефтепереработки в России. На Сызранском НПЗ после ударов беспилотников вспыхнул пожар, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что также пожар загорелся на НПЗ в Новокуйбышевском.

Накануне ударов российские СМИ писали, что власти усилили защиту от беспилотников на этих трех НПЗ после предыдущих ударов по инфраструктуре. Кроме этого, российские СМИ отмечали, что работу Туапсинского нефтеперерабатывающего завода после удара украинского беспилотника по объекту 25 января не восстановили до сих пор.

Российские милблогеры рассуждали, кто же виноват в том, что НПЗ оказались беззащитными. Они критиковали российскую бюрократию за промедление с развертыванием систем противодействия БпЛА и систем ПВО для защиты операторов критической инфраструктуры России от украинских дронов.

Один из них даже отметил, что Россия не смогла даже скопировать украинские мобильные огневые группы, которые могли бы защитить инфраструктуру.

Дроны атаковали очередной НПЗ