Момент удара дроном по НПЗ в Туапсе попал на видео

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе утром атаковали беспилотники. Россияне традиционно отчитываются о "сбивании" дронов, однако в сети появилось видео, подтверждающие попадание.

В сети появилось несколько видео с моментом атаки БпЛА на НПЗ в Туапсе. Между тем в местном оперштабе утверждают, что пострадавших нет.

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Как Россия "сбила" дроны над Туапсинским НПЗ

Минобороны России заявило, что за ночь российская "пе-ве-о" якобы сбила 44 дрона над Краснодарским краем.

На видео попали по меньшей мере два таких "сбитых" дронов над НПЗ в Туапсе на Краснодарщине. На кадрах можно увидеть попадание и пожар.

Момент попадания дронов по НПЗ в Туапсе: смотрите видео

Между тем оперштаб Краснодарского края заявил, что Украина "пыталась" использовать 2 БпЛА для атаки на инфраструктуру в Туапсе. Пожар на заводе назвали "вспышкой".

В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет,

– заявили в местном оперштабе.

К слову, минобороны России также заявило, что 51 дрон якобы сбили над Крымом.

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