Пограничники эффектно "отминусовали" россиян с их дронами: видео

На Харьковщине украинские военные мощно отработали по врагу. Пограничники нанесли удар по объекту, откуда противник запускал беспилотники.

По данным британской разведки, декабрь 2024 года стал "самым дорогим" месяцем для россиян по потерям с началом вторжения. Защитники, в частности бригада "Гарт", прилагают усилия, чтобы каждый день войны противник жалел о нападении на Украину, передает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Удар по объекту, откуда россияне пускали дроны

Так, разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" нанесли очередную серию огневых поражений по позициям врага в Волчанске и окрестностях города.

Во время одного из боевых вылетов удалось обнаружить точку взлета вражеских беспилотников.

FPV-дрон наших бойцов не промахнулся – уничтожил как сам объект, так и весь расчет операторов БпЛА оккупантов,

– говорится в сообщении пограничников.

Работа украинских дронов по оккупантам: смотрите видео

К слову, недавно военные поделились кадрами, на которых десантники уничтожают врага на Курщине без боеприпасов. Бойцы на бронетранспортере гоняются за противником по полю и давят его колесами и броней.