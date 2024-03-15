Ракетный удар по Одессе: 15 марта в области объявили Днем траура

В пятницу, 15 марта, оккупанты нанесли циничный ракетный удар по Одессе. В результате этой террористической атаки погибли 14 человек.

Среди жертв местные жители, медицинский работник и спасатель. Еще 46 человек получили ранения.

Смотрите также Надо уберечь Харьков от обстрелов: сколько ресурса нужно для успешного антипутинского движения

День траура в Одесской области

В Одессе произошла трагедия из-за ракетного удара, который привел к гибели 14 человек, среди них местные жители, медицинский работник и спасатель. Еще 46 человек получили ранения, включая семь сотрудников ГСЧС.

Ракетный удар оккупантов унес жизни 14 человек. Среди погибших местные жители, медицинский работник и работник ГСЧС. Еще 46 человек получили ранения, включая семь сотрудников ГСЧС.

По сообщению главы Одесской ОГА Олега Кипера, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а соответствующие службы активно работают над ликвидацией последствий атаки.

В связи с этим событием объявлен День траура в Одессе и области.

Ракетный удар по Одессе: кратко

Воздушную тревогу в Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявили в 11:01. Уже через несколько минут прогремел первый взрыв в Одессе. Воздушные силы информировали о ракете по направлению к городу. В 11:21 в Одесской области снова прогремели взрывы. В 11:48 прозвучал отбой во всех южных областях. Сразу стало известно о пострадавших и погибших. Вероятно, город атаковали баллистикой

Силы обороны Юга сообщили, что враг запустил по Одессе баллистические ракеты типа "Искандер-М". Атаковали с территории оккупированного Крыма.

На видео, которые распространяют в социальных сетях, видно, что ранены гражданские. Это абсолютно противоречит тому, что могут заявлять пропагандисты, которые традиционно говорят об ударе по скоплению "иностранных наемников". Удар пришёлся по гражданским объектам, гражданской жилой застройке

выражает соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.