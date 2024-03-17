В Днепре попрощались с командиром полка "Цунами" Александром Гостищевым

Днем, 15 марта, российские захватчики нанесли циничный ракетный удар по Одессе. В результате страшной вражеской атаки погиб командир полка "Цунами" Александр Гостищев.

Сначала сообщали о 20 погибших в результате жуткого вражеского удара по городу. Однако впоследствии, к сожалению, количество возросло до 21, среди них – Александр Гостищев.

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Александр Гостищев погиб во время ракетной атаки

В Днепре днем, 17 марта, попрощались с командиром полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александром Гостищевым, который погиб во время ракетной атаки врага по Одессе.

Как сообщили в МВД, свой боевой путь Александр начал в 2014 году. После начала полномасштабного российского вторжения полицейского назначили командующим сводного батальона полиции Одесской области "Цунами".

Отмечается, что под командованием Александра Гостищева бойцы участвовали в оборонительных и наступательных операциях на Херсонском направлении, освобождали поселок Давыдов Брод и города Херсон.

В частности, бойцы полка вместе с подразделениями сил обороны Украины участвовали в освобождении села Клещеевка, что на Бахмутском направлении, а также в боевых действиях у Майорска, Курдюмовки и Богдановки.

Вечная память и уважение Александру Гостищеву! Навсегда в строю,

– добавили в МВД.

В Днепре попрощались с погибшим Александром Гостищевым / Фото Национальной полиции

Что известно о вражеском ударе по Одессе

15 марта в 11:01 на Юге объявили воздушную тревогу и предупредили о пусках ракет. Уже в 11:05 в Одессе прогремел мощный взрыв, а затем – еще один. Через несколько минут после этого прозвучали повторные взрывы. В общем тревога продолжалась 40 минут, и за это время враг дважды ударил в одно место.

Силы обороны Юга сообщили, что россияне нанесли удары баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате атаки были повреждены 10 частных домов, станцию техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

О первых жертвах российского террора сообщили в ОВА. Там заявили, что погибли фельдшер и спасатель, которые прибыли на место удара оказывать помощь пострадавшим.

К сожалению, количество жертв продолжало расти. По состоянию на 16 марта известно о 21 погибшем и 70 раненых.

В ОВА отметили, что эта атака стала самой трагической по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России. 16 марта объявили днем траура в Одессе.

Редакциятакже выражает свои соболезнования родным и близким Александра Гостищева.