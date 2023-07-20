Не успел добежать до подвала: в ОВА рассказали о поиске погибшего из-за удара по Одессе парня

Россия ракетами атаковала Юг Украины, в частности, Одессу. В результате, к сожалению, есть жертва. Погиб 21-летний молодой человек. Впоследствии стало известно, что он не успел добежать до укрытия.

В ночь на 20 июля враг выпустил по Одессе крылатые ракеты. Председатель ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона рассказал подробнее о поиске тела погибшего в результате этого 21-летнего парня, – информирует 24 Канал.

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Спасательная операция длилась шесть часов

Всего из-за этого обстрела есть 8 пострадавших. Среди них – парень-подросток. Часть пострадавших была госпитализирована в больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

В то же время тело погибшего парня-охранника гражданского здания искали длительное время. Была надежда, что он не умер.

Спасатели работали в течение шести часов, пока все надеялись на то, что охранник, которому 21 год – жив… Но было обнаружено тело. Он погиб – не успел добежать до подвала, чтобы скрыться от вражеской ракеты,

– констатировал Кипер.

Трех суток террора

Враг уже третий день нацеливает ракеты на Одессу. Кроме того, 20 июля был нанесен удар по Николаеву, из-за чего погибла супружеская пара. Их тела извлекли из-под завалов, о чем заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Очевидно, что Россия намерена уничтожить портовую инфраструктуру Украины. По словам, в частности, глава Одесской ОВА Олега Кипера ее "очень беспокоит" зерновое соглашение.

Однако оккупанты подвергают опасности прежде всего жизни мирных граждан. Во время этих атак разрушений подверглись гражданские дома, детский сад и даже консульство Китая.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил россиянам на их террор. Он призыв захватчиков готовиться к "сюрпризам", поскольку готовы не только Вооруженные Силы с армией дронов, но и флот беспилотников.