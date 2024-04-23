Количество пострадавших в Одессе возросло: среди раненых – дети и младенцы

Враг в очередной раз нанес террористический удар по мирным городам Украины. В результате ночной атаки 23 апреля по Одессе есть пострадавшие, среди них – дети и младенцы.

В результате атаки ударных БпЛА пострадал жилой сектор города. Известно о по меньшей мере 9 раненых, 4 из них – дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.

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Нанесены разрушения жилому сектору

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших, в результате российской атаки, увеличилось.

По уточненным данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе, пострадали 9 человек, 4 из них - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года,

– сообщил он.

По его словам, трое взрослых были госпитализированы в медучреждения города, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации и получили всю необходимую помощь на месте.

"Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – добавил он.

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