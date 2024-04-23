Количество пострадавших в Одессе возросло: среди раненых – дети и младенцы
Источник:Олег Кипер
Враг в очередной раз нанес террористический удар по мирным городам Украины. В результате ночной атаки 23 апреля по Одессе есть пострадавшие, среди них – дети и младенцы.
В результате атаки ударных БпЛА пострадал жилой сектор города. Известно о по меньшей мере 9 раненых, 4 из них – дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.
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Нанесены разрушения жилому сектору
Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших, в результате российской атаки, увеличилось.
По уточненным данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе, пострадали 9 человек, 4 из них - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года,
– сообщил он.
По его словам, трое взрослых были госпитализированы в медучреждения города, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отказались от госпитализации и получили всю необходимую помощь на месте.
"Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – добавил он.
Атака "Шахедов" 23 апреля: что известно
- В Воздушных силах сообщили, что ночью российские войска выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Силы и средства противовоздушной обороны Украины сбили 15 ударных беспилотников.
- Боевая работа велась в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях. Отражали атаку зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Также к отражению привлекали средства радиоэлектронной борьбы.
- Также известно, что оккупанты запускали 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области России.