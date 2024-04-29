Пожар в "замке Гарри Поттера" в Одессе: огонь пылал более чем на 600 квадратах, есть погибший

Вечером 29 апреля враг ударил по Одессе. В результате атаки начался пожар во дворце студентов Одесской юридической академии.

Сообщается, что возгорание уже заняло значительную площадь здания. Соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь областного управления ГСЧС Марина Аверина.

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Пожар во Дворце студентов

Марина Аверина сообщила, что в результате пожара в так называемом "замке Гарри Поттера" погиб один человек. В то же время огонь охватил более 600 квадратных метров Дворца студентов Одесской юридической академии.

Очень сложный пожар, из-за сложности подъезда к зданию. Тяжелая техника не может приблизиться на эффективную дистанцию,

– отметила она.

Как сообщает ГСЧС, пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа.

Кроме этого есть информация о том, что в здании, которое оказалось под обстрелом, погиб один человек. Еще один человек погиб на склонах. Добавим, что по сообщениям местных властей, в Одессе 29 апреля погибло уже 4 граждан – одновременно есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

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