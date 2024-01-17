Пострадали люди и инфраструктура: последствия массовой атаки дронами по Одессе

Россияне запустили дроны-камикадзе "Шахеды" в ночь на 17 января по Одесской области. Однако они целились именно по городу.

Об этом 24 Каналу рассказал представителль Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что на Одесщине сигнал воздушной тревоги длился менее часа. Но это был как раз пик атаки оккупантов.

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Россияне целились именно по Одессе. Но "Шахеды" удалось уничтожить.

Основные усилия россияне приложили к тому, чтобы нанести удар по Одессе. Но 11 "Шахедов" были уничтожены силами ПВО, мобильными огневыми группами,

– сказал Братчук.

Эвакуировали 130 жителей

Как отметил Братчук, в результате атаки были повреждены многоквартирные дома. Полностью сгорели 4 автомобиля, а еще 8 – повреждены. Возгорание произошло в одном из домов, поэтому эвакуировали оттуда около 130 человек.

Пока известно о трех раненых. Одна женщина отказалась от госпитализации. Еще два человека получили ранения от обломков стекла. Их отвезли в больницу.

Есть прописная истина. Важно идти в укрытие. Не ждите, пока долетит. Часто бывает, что "Шахед" могут сбить, но остаток боевой части может нанести вред. Главное для гражданских – идти в укрытие,

– подчеркнул Братчук.

Атака по Одессе: коротко