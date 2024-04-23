Враг ударил "Шахедами" по Одесской области: под прицелом была промышленная и припортовая инфраструктура
Источник:Силы обороны Юга
Российские войска в очередной раз атаковали "Шахедами" Одесскую область. Так, в ночь на 23 апреля враг снова нанес удар по региону.
Напомним, в результате российского удара в Одессе в ночь на 23 апреля повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадало по меньшей мере 14 квартир.
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Враг в очередной раз атаковал Одесскую область
Этой ночью российские оккупационные войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам.
Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона,
– сообщили в в Силах обороны Юга.
Там обнародовали видео с последствиями атаки противника.
Последствия атаки оккупационных войск: смотрите видео
Силы обороны Подня также рассказали, что в их операционной зоне удалось сбить 11 барражирующих снарядов:
- 7 – в Одесской области,
- 4 – на Николаевщине.
Кроме того, там отметили, что в Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилому сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры. К сожалению, увеличилось количество пострадавших, в частности это 9 человек, из которых 4 дети.
Враг запускал по Украине "Шахеды": сколько удалось сбить
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что враги в ночь на 23 апреля атаковали Украину 16 ударными дронами типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из Курской области.
- Кроме этого, также запускал 2 баллистические ракеты "Искандер-М" с Белгородской области России.
- Так, этой ночью украинскими защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.