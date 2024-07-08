В Киеве из "Охматдета", куда попали россияне, эвакуируют пациентов

Российская армия во время массированной атаки Киева 8 июля атаковала детскую больницу "Охматдет". Сейчас всех пациентов из медицинского учреждения эвакуируют.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Киева детская больница "Охматдет" была разрушена. Там находились пациенты на лечении.

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Из "Охматдета" эвакуируют пациентов

Важно! Глава КГВА Сергей Попко рассказал , что из разрушенного корпуса "Охматдета" 5 детей вывезли на перегоспитализацию.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что пациентов детской больницы "Охматдет", куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Там им окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, журналисты уже показали кадры, как именно происходит эвакуация из "Охматдета" пациентов, после того, как в здание попала российская ракета.

Эвакуация из "Охматдета" после попадания российской ракеты / Фото УП

На кадрах можно увидеть, как медучреждение было изуродовано в результате вражеской атаки. Сейчас на место направляются неравнодушные киевляне, которые будут помогать разбирать завалы возле "Охматдета".

До этого глава МВД Украины Владимир Клименко заявлял, что под завалами в больнице "Охматдет" могут быть люди. Одного человека уже вытащили из-под завалов.

Последствия российского удара по "Охматдету" / видео УП

Виталий Кличко, также, комментируя попадание по "Охматдету" в Киеве отметил, что городская власть предоставляет все необходимые ресурсы для помощи на местах и эвакуации детей в другие заведения. Мэр столицы также назвал действия оккупантов очередным проявлением геноцида по отношению к украинцам.

Как происходит эвакуация из "Оматдета" / Видео телеканала "Киев"

Ранее в КГВА отмечали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Также на местах есть пострадавшие.