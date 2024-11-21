ГУР ударило по полигону на Запорожье, где россияне изучали такмед

Бойцы ГУР нанесли ракетный удар по скоплению вражеских сил на полигоне в Запорожской области. Отмечается, что взвод захватчиков проводил учения по такмеду на этом полигоне.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР МО.

Смотрите также ГУР в очередной раз атаковало финансовый сектор России: под удар попал "МТС-Банк"

Ракетный удар по скоплению врага на полигоне в Запорожской области

Ракетный удар по скоплению врага – взвод россиян не сдал такмед "экзаменаторам" из ГУР,

– так подписали видео с ударом в пресс-службе разведки.

Там отметили, что взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

Скопление личного состава российской армии обнаружили воины ГУР МО Украины и, как отметили в пресс-службе разведки, "решили добавить московитам практической составляющей", нанеся по полигону ракетный удар.

Экзамен захватчики не сдали – взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых, однако, никто не спешил спасать,

– написали в разведке.

Бойцы ГУР нанесли ракетный удар по скоплению врага на полигоне в Запорожье: смотрите видео

Напомним, что недавно значительное количество псковских десантников удалось "минусовать" благодаря точному ракетному удару ГУР и ОУВ "Таврия".

В пресс-службе ГУР сообщили, что оккупанты из Псковской дивизии вооруженных сил России скопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру. Захватчиков обнаружили воины ГУР МО Украины. Средствами ОУВ "Таврия" по месту скопления врага было нанесено огневое поражение.

Отмечалось, что в результате ракетного удара уничтожено два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов.

Кроме этого, еще четыре броневики с псковским десантом попытались убежать, но вскоре по ним тоже прилетело - сожжены все бронемашины врага, в частности новые российские БМД-4.

Добавим, что ранее в ГУР МО также показали очередную порцию эффективных действий операторов боевых дронов. Так их мастера FPV уничтожили несколько единиц российского оборудования для связи и наблюдения, транспортное средство оккупантов, а также применили дрон-камикадзе для подрыва минных заграждений врага, сообщили в военной разведке.