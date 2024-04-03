ВСУ ударили по Гладковке на Херсонщине: партизаны говорят о большом количестве 200-тых

Защитники не прекращают напоминать захватчикам о том, что им никогда не знать покоя на оккупированных землях. Стало известно, что украинские военные на Херсонщине устроили врагу настоящий ад.

На Херсонском направлении жизнь оккупантов и так не была сладкой. А наши воины взяли и еще больше ее подсолили.

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Точный удар

Как сообщают партизаны Мариуполя, по группировке россиян в Гладковке, что на Херсонщине, произошел сильный "прилет".

Около 13:30 ВСУ нанесли по врагу точный удар. Известно, что после этого "хлопка" многие захватчики отправились прямо к Гладковскому залу, где выступает Кобзон. А еще немалое количество оккупантов скопились в холле в ожидании, когда их также пустят послушать известного певца.

Они сами не ожидали, потому прикурили знатно. Следим за сообщениями с Херсонского направления внимательнее,

– говорится в заметке сопротивления Мариуполя.

Где прилетело по россиянам: смотрите карту

Напомним, что на Херсонском направлении россияне не оставляют попыток выбить украинцев с плацдарма на левом берегу Днепра. В частности, за минувшие сутки враг 8 раз атаковал позиции наших войск.

ВСУ сделали невозможное под Авдеевкой

На востоке ситуация остается самой горячей. Здесь оккупанты наступают сразу на нескольких участках фронта, в частности под Авдеевкой. Силы обороны тем временем страдают от недостатка снарядов и другого вооружения.

Впрочем, несмотря на значительное преимущество противника, нашим военным удается показывать невероятные результаты.

Так, 30 марта Россия попыталась осуществить один из крупнейших штурмов за все два года войны. Враг бросил 48 единиц техники к западу от оккупированного Тоненького, что в Донецкой области.

Впрочем, ВСУ удалось остановить наступление россиян, сначала ударив по ним с беспилотников, а затем обстреляв артиллерией. В общем враг потерял 20 танков и боевых машин, и был вынужден отступить.

В Институте изучения войны отметили, что эта битва показала способность украинских сил сопротивляться оккупантам.

Отметим, что FPV-дроны стали в определенной степени своеобразной компенсацией для украинцев недостатка боеприпасов. По словам Федорова, в Украине есть беспилотники, способные преодолевать расстояние в более 1000 километров.