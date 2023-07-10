Удар по школе в Орехове: 4 погибших, 11 раненых

Россия посреди дня 9 июля цинично почти уничтожила школу в прифронтовом Орехове, что в Пологовском районе Запорожской области, когда там раздавали гуманитарную помощь. К сожалению, есть погибшие и раненые.

По состоянию на 9:38 10 июля правоохранители сообщили о 4 погибших и 11 раненых. Однако спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы, где еще могут находиться люди.

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Что известно о количестве жертв и раненых

В результате обстрела разрушена часть здания. Под завалами оказались жители, нуждавшиеся в помощи… Спасатели проводят аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами здания. В настоящее время работы продолжаются,

– заявили в ГСЧС по состоянию на 10:39 10 июля.

Спасатели рассказали, что из-под завалов спасли 11 человек и передали врачам скорой. Они находятся в больнице.

"В результате происшествия погибли три женщины и мужчина", – объяснили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там также отметили, что Россия атаковала школу в Орехове ориентировочно в 13 часов 10 июля.

Россия атаковала Орехово

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что Россия ударила по Орехову 9 июля управляемой авиабомбой. Кремль цинично атаковал, когда мирные жители прифронтового города пришли в школу, чтобы получить гуманитарную помощь – продукты и вещи первой необходимости.

Правоохранители сообщили, что оккупанты почти полностью разрушили образовательное учреждение. Четверо человек погибли в результате взрыва.

По данным полиции, под завалами оказались более 15 человек, которые находились внутри и рядом снаружи.

Кроме школы, российская авиабомба повредила жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.