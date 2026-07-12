Были поражены сразу три парома: подробности ночной операции СБС
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и вражескую логистику. Силы обороны нанесли мощные удары по россиянам в Крыму.
Об этом сообщили в 413-м полку СБС "Рейд".
Как ВСУ нанесли удары по оккупантам?
В ночь на 12 июля операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удары по трем паромам, которые находились в акватории порта и на Керченской паромной переправе во временно оккупированном Крыму.
Силы обороны нанесли удары по врагу в Крыму: смотрите видео
В СБС отметили, что российские войска активно используют эту переправу для обеспечения своих подразделений и перевозки военных грузов.
После 2022 года именно паромы стали дублировать Керченский мост,
– заявили в СБС.
Военные отметили, что до недавнего времени через паромную переправу на полуостров доставляли транспорт с топливом, необходимым для обеспечения российских войск.
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В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 28 судов российского теневого флота в Азовском море. Всего за шесть суток, с 6 по 11 июля, было поражено 76 целей.
Кроме того, украинские военные нанесли удары по 53 законным военным целям во временно оккупированном Крыму и на юге оккупированных территорий. Среди них – объекты флота и энергетической инфраструктуры противника.
Российский танкер "Санар-17", находившийся в Азовском море, был полностью уничтожен. Украинские военные наносили по нему удары несколько.
OSINT-аналитики, изучившие обнародованные кадры, утверждают, что танкер "Санар-17" полностью уничтожен. Один из ударов был нанесен 9 июля. К уничтожению танкера, по предварительным данным, причастны Силы беспилотных систем ВСУ.