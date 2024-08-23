Не только "Конро Трейдер": в ВМС рассказали о "бонусе" от удара по порту "Кавказ"

22 августа Украина атаковала порт "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате удара был поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Известно, что судно затонуло. В ВМС заявили, что успехом украинской атаки является не только эта потеря оккупантов.

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Приятный "бонус"

По словам представителя Военно-морских Сил Дмитрия Плетенчука, в результате поражения парома, порт "Кавказ" не сможет полноценно работать. Ведь поврежденное судно надо сначала убрать с причала.

Не заблокированной у "Кавказа" остается одна платформа. Оккупанты могли бы с помощью нее загружать на паром вагоны. Но, к, их большому сожалению, больше неповрежденных железнодорожных паромов в этом порту не осталось. Было еще два, но дин из них на ремонте, а другой, пораженный ранее "Славянин", ждет ремонта в Азовском море.

К слову, в СМИ считают, что паром потопила украинская ракета. Предварительно, это мог быть ""Нептун".

В ВМС уточнили, что паром "Конро Трейдер" враг использовал в своей военные логистике. Им противник перевозил топливо и вооружение для оккупационных сил.