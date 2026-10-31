Россия нанесла удар по Павлограду: количество раненых возросло, среди них – трое детей

Российские войска 31 октября ударили Павлограду на Днепропетровщине. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые.

О последствиях удара по Павлограду сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Что известно об обстреле Павлограда?

Сначала отмечалось, что в результате атаки пострадали три человека, а среди них – 12-летний мальчик.

Впрочем, впоследствии количество раненых выросло до 8. Среди них – трое детей.

В настоящее время врачи проводят полное обследование и оказывают травмированным горожанам необходимую помощь.

В результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько многоэтажных жилых домов города.

Напомним, 26 октября Российские военные провели атаку на Павлоград с помощью дрона. Тогда в результате вражеского прилета погиб один человек, а трое, в том числе двое 10-летних детей, получили ранения.

Дроновая угроза со стороны России растет

Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 "Герань-5". Также оккупанты разрабатывают новые ракеты и беспилотники и накапливают оружие для будущих атак по Украине.

Об этом сообщил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, Россия планирует производить десятки тысяч новых дешевых реактивных ракет в год. Над разработкой ракет и дронов работают не менее пяти российских конструкторских бюро.