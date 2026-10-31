Росія вдарила по Павлограду: кількість поранених зросла, серед них – троє дітей

Про наслідки удару по Павлограду повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

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Що відомо про обстріл Павлограда?

Спершу зазначалося, що внаслідок атаки постраждали три людини, а серед них – 12-річний хлопчик.

Втім, згодом кількість поранених зросла до 8. Серед них – троє дітей.

Наразі лікарі проводять повне обстеження та надають травмованим містянам необхідну допомогу.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків міста.

Нагадаємо, 26 жовтня російські військові атакували дроном Павлоград. Тоді через ворожий приліт загинула людина, а троє людей, серед яких двоє 10-річних дітей, зазнали поранень.

Дронова загроза з боку Росії зростає

Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 "Герань-5".

Також окупанти розробляють нові ракети й безпілотники та накопичують зброю для майбутніх атак по Україні. Про це повідомив радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, Росія планує виробляти десятки тисяч нових дешевих реактивних ракет на рік.

Над розробкою ракет і дронів працюють щонайменше п'ять російських конструкторських бюро.