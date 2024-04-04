Удар по пиццерии в Краматорске: корректировщик российских "Искандеров" получил пожизненное
Источник:СБУ
Жителя Краматорска, который навел ракеты на пиццерию "Ria Pizza" в Краматорске, приговорили к пожизненному заключению. Российского агента признали виновным в государственной измене.
Оккупанты нанесли удар по пиццерии 27 июня 2023 года. Тогда погибли 13 человек, среди которых трое детей, и 64 человека получили ранения различной степени тяжести.
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Российский агент будет отбывать пожизненное
Благодаря доказательной базе СБУ российский агент, который навел ракеты на кафе в Краматорске, получил пожизненный срок заключения. Предателя задержали сразу по горячим следам. Контрразведка выяснила, что военная разведка врага завербовала мужчину еще до начала полномасштабного вторжения.
В Донецкой областной прокуратуре добавили, что прокуроры доказали вину жителя Краматорска в государственной измене. Известно, что 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился так называемый "начальник отделения разведки командования ВВ МВД ДНР". Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в "Ria Pizza" в городе Краматорске.
Предатель согласился на предложение. Он заметил на парковке машины с военными номерами и самих военных в заведении питания. Записал 2 видео, которые сразу прислал собеседнику. После этого враг ударил по заведению ракетами типа "Искандер-М".
Известно, что предатель имел пророссийские взгляды, которые не скрывал от местного населения. Более того, после того, как мужчина навел ракеты, то вернулся домой и лег спать. Очевидно, он не ожидал, что СБУ сразу его разоблачит и задержит.
Удар по пиццерии в Краматорске
- Вечером 27 июня 2023 года оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Враг прицельно бил по пиццерии "Ria Pizza", которая расположена в центральной части города.
- В результате ракетного удара по пиццерии погибли 13 человек, среди которых – писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелые ранения, медики делали все возможное, но спасти ее не удалось. Сердце писательницы остановилось 1 июля 2023 года.
- В результате ракетного удара пострадали и иностранные граждане. Речь идет о трех гражданах из Колумбии – депутате Серхио Харамильо, писателе Экторе Абаде и журналистке Каталине Гомес.