Оккупанты ударили по Покровскому району: погибли 11 человек, среди них 5 – дети

Днем 6 января российские захватчики обстреляли Покровск в Донецкой области. Враг попал в частный сектор города.

Оккупанты снова ударили ракетами по Покровскому району в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере десяток человек.

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Россия убила пятерых детей в Покровске

В Покровске, а также в Ровно Мирноградской общины продолжается разбор завалов. По предварительным данным, 11 человек погибли. Среди них – 5 детей. Также известно о 8 раненых.

В Донецкой ОВА отметили, что противник ударил ракетами С-300.

Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю,

– подытожил трагические последствия российской атаки глава ОВА Вадим Филашкин.

В Нацполиции уточнили, что россияне прямым ударом уничтожили два частных дома. В Покровске на момент удара в доме находились 5 человек, в том числе двое детей – мальчики в возрасте 15 и 17 лет. Их тела ищут под завалами.

В Ровно ищут семью из 6 человек. Среди них – два брата 7 и 9 лет и их трехлетняя сестра.

Последствия очередного преступления страны-агрессора / Фото Донецкая ОВА

Ранее местные власти сообщали, что во второй половине дня Покровск, а также населенный пункт Ровно, находились под ракетными ударами врага. В частности, в Покровске оккупанты атаковали частный сектор города. 6 домов разрушены полностью. Также отмечалось, что под завалами могут находиться люди.

Зеленский отреагировал на удар по Покровску

Президент Украины в вечернем обращении заявил, что ни один из террористических актов России не пройдет просто так.

Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями,

– подчеркнул Зеленский.

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