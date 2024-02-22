Силы обороны показали удар по полигону россиян в Херсонской области: впечатляющие кадры

Украинские военные ударили по полигону россиян во временно оккупированной Херсонской области. В результате более 60 россиян получили свой заветный билет "на концерт к Кобзону".

Силы обороны показали кадры, как попали по месту расположения войск оккупантов. На кадрах можно увидеть, насколько мощным был удар наших войск по оккупантам.

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Момент попадания по скоплению войск оккупантов

Силы обороны Юга Украины отметили, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки". В конце концов они и сами присоединились к "феерическому шоу".

Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано – сделано!

– говорится в публикации.

Силы обороны также опубликовали видео, на котором зафиксировали момент удара по скоплению оккупантов. На кадрах можно увидеть, как произошел мощный взрыв и вверх поднялся столб густого дыма.

ВСУ ударили по оккупантам в Херсонской области / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины (18+)

Сразу после удара часть войск оккупантов засуетилась и побежала искать себе убежище. Однако среди степей Херсонской области наши защитники поймали остальных оккупантов и нанесли им мощные удары.

Силы обороны подтвердили удар по полигону россиян