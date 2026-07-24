10 погибших, около 100 раненых и большие разрушения: главное о ракетном ударе по Киевской области

24 июля Россия совершила атаку баллистическими ракетами по частному спортивному комплексу в Киевской области. Это произошло в тот момент, когда на объекте проходило специализированное мероприятие с участием представителей украинской оборонной промышленности.

В результате обстрела есть погибшие, пострадали много людей. Основная информация о вражеском ударе по полигону в Киевской области – читайте в материале 24 Канала.

Как и когда именно произошел удар?

В 11:25 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с севера. Сразу после этого появились сообщения о нескольких высокоскоростных целях, направляющихся на Киев, а через несколько минут – еще.

ВВС ВСУ позже уточнили, что враг нанес удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 с северного направления. В результате боевых действий противовоздушной обороне удалось перехватить одну ракету. Однако было зафиксировано попадание двух ракет.

Украинский совет оружейников сообщил, что удар пришелся на объект, где в это время проходила оборонная выставка. В организации добавили, что не были организаторами мероприятия, но находятся на связи с коллегами и оказывают необходимую поддержку.

Там также отмечали, что информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Но, как писали СМИ, объявление о дате проведения все же публиковали.

В Киевской областной государственной администрации подтвердили ракетную атаку, отметив, что она пришлась на Бучанский район, на месте работают все необходимые службы.

Какие последствия?

Киевская областная военная администрация подчеркнула, что по состоянию на 16:20 в результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Также на фотографиях, опубликованных ГСЧС Украины, видны значительные разрушения, дым и поврежденные автомобили.

Последствия обстрела в Киевской области 24 июля / Фото ГСЧС Украины

Сколько человек погибли и пострадали?

Сначала о последствиях атаки сообщил президент Владимир Зеленский, он отметил, что в результате удара погибли шесть человек и десятки пострадали.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что число жертв возросло.

По состоянию на 15:00 известно о 10 погибших. Еще около 100 человек получили ранения.

Куда именно попал враг и был ли это объект ВСУ?

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств, касающихся мероприятия, которое проходило на месте попадания. Соответствующие выводы должны сделать правоохранительные органы и военные службы.

В то же время полковник подчеркнул, что в Вооруженных Силах Украины уже давно действуют строгие правила безопасности, запрещающие проведение массовых мероприятий.

В Вооруженных силах давно запрещено проведение мероприятий и публичных акций, и, соответственно, больших собраний, потому что это вопрос безопасности,

– отметил он.

Игнат также подчеркнул, что этих правил должны придерживаться не только военные, но и гражданское население.

Изначально сообщалось, что враг нанес удар по военному полигону в Киевской области. Однако представитель командования Воздушных сил уточнил в эфире "Новости.LIVE", что оккупанты нанесли удар по частному спортивному комплексу. Сам объект не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Украины.

Пресс-служба Генштаба ВСУ в комментарии Суспильному назвала пораженный россиянами район в Киевской области "гражданским объектом", который не входит в сферу управления Сил обороны.

"В то же время следует подчеркнуть, что, независимо от формы собственности и подчинения, при организации и проведении подобных мероприятий необходимо соблюдать максимальные меры безопасности, учитывать все риски и использовать укрытия. Эти требования написаны кровью. Во время войны они касаются не только Сил обороны, но и всего общества", – добавили военные.

Какое уголовное дело возбудили после атаки?

После российского ракетного удара по Киевской области правоохранители начали сразу два уголовных дела.

Офис генерального прокурора расследует российский ракетный удар как военное преступление. Также возбуждено отдельное производство по факту возможной служебной халатности при организации мероприятия, которое попало под атаку.

В рамках расследования следователи будут устанавливать, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и была ли должным образом оценена угроза в условиях военного положения.

Как отреагировали на удар по Киевской области?

Основатель оборонной компании FC Валерий Боровик в эфире "Киев24" сообщил, что на месте находились его знакомые. Он считает, что удар, скорее всего, был прицельным.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире подчеркнул, что его на месте атаки не было.

Друзья, спасибо, со мной все нормально. Команда жива,

– написал "Флеш".

Он добавил, что не посещает такие мероприятия из-за отсутствия укрытия, анонсов в интернете, огромного количества участников, зоны досягаемости баллистики и раннего анонса места проведения.

Владимир Зеленский заявил, что спасатели ликвидируют последствия этого удара.

"Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и участи людей. На месте работают все необходимые службы", – говорится в его сообщении в телеграм-канале.