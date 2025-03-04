"Ни один наш воин не пострадал": в 157 бригаде отреагировали на удар по полигону

В 157 отдельной механизированной бригаде заявили, что их военные не были на полигоне в Днепропетровской области во время российского удара. Бойцы отметили, что атака была направлена по отдельному батальону резерва, а не по их подразделениям.

Об этом рассказывает Hromadske со ссылкой на собственные источники в бригаде, передает 24 Канал. В результате российского удара по полигону в Днепропетровской области военнослужащие 157 отдельной механизированной бригады не пострадали.

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В 157 бригаде отвергли заявления о потерях после удара по полигону

Бойцы отмечают, что атака была направлена по отдельному батальону резерва, а не по их подразделениям.

Ни один наш воин не пострадал. Рано или поздно это скажут официально, но реально это не наши люди,

– рассказал один из военнослужащих бригады.

Еще один боец предположил, что россияне намеренно заявили об ударе именно по 157-й бригаде из-за ее успешных действий на фронте.

Я так понимаю, россияне сказали, что ударили именно по 157-й, потому что сейчас мы им сильно наваливаем на Покровском направлении,

– отметил военный.

По его словам, так враг пытается посеять панику и расшатать ситуацию вокруг боеспособных бригад ВСУ.

К слову, российская армия 1 марта ударила по полигону "Новомосковский", вызвав гибель и ранения украинских военных.

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий пообещал провести независимую проверку и привлечь виновных к ответственности.

По данным журналистов, количество жертв может достигать 130 человек, среди которых более 30 погибших. Раненые сейчас находятся в больницах.