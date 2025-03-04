Про це розповідає Hromadske з посиланням на власні джерела в бригаді, передає 24 Канал. Унаслідок російського удару по полігону в Дніпропетровській області військовослужбовці 157 окремої механізованої бригади не постраждали.

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У 157 бригаді відкинули заяви про втрати після удару по полігону

Бійці наголошують, що атака була спрямована по окремому батальйону резерву, а не по їхніх підрозділах.

Жоден наш воїн не постраждав. Рано чи пізно це скажуть офіційно, але реально це не наші люди,

– розповів один із військовослужбовців бригади.

Ще один боєць припустив, що росіяни навмисно заявили про удар саме по 157-й бригаді через її успішні дії на фронті.

Я так розумію, росіяни сказали, що вдарили саме по 157-й, бо зараз ми їм добряче навалюємо на Покровському напрямку,

– зазначив військовий.

За його словами, так ворог намагається посіяти паніку та розхитати ситуацію навколо боєздатних бригад ЗСУ.

До слова, російська армія 1 березня вдарила по полігону "Новомосковський", спричинивши загибель і поранення українських військових.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий пообіцяв провести незалежну перевірку та притягнути винних до відповідальності.

За даними журналістів, кількість жертв може сягати 130 осіб, серед яких понад 30 загиблих. Поранені наразі перебувають у лікарнях.