"Еще повторим": как ВСУ удалось поразить полигон оккупантов на Херсонщине

Украинские военные ударили по полигону врага на Херсонщине. Это смогли сделать благодаря разведывательным БПЛА Shark.

Но любое применение средств поражения без разведки и корректировки огня почти невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что после подтверждения информации принимают решение о запуске ракеты. Отметим, что по полигону в Подо-Калиновке прилетело 21 февраля.

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"Любые "глаза" для нас важны. Данные, допустим, нашей разведки радиотехнической, данные наших агентов на оккупированной территории проверяются. Дальше уже доразведка и корректировка огня. Shark – один из механизмов подтверждения цели", – сказал военный эксперт.

У украинских военных есть более десятка средств такого уровня, которые могут контролировать наличие оккупантов или вражеской техники. А еще – точно передавать координаты или уточнять их на определенный момент. Все, чтобы оружие попало именно туда.

Борьба с российскими системами

Украина имеет довольно серьезные механизмы противодействия радиоэлектронной борьбе врага. С этим очень сильно помогают союзники. Украинская команда радиотехников работает непосредственно на поле боя и определяет, как обойти российские системы. В частности, РЭБ и ПВО.

Есть наши механизмы уже нашего РЭБ, которые давят на ПВО противника. Мы видим хорошие результаты. До этого был удар по такому же полигону в районе Волновахи. То есть повторили еще раз и еще раз повторим, как только будет возможность выполнить такое боевое задание,

– подчеркнул лётчик-инструктор.

Что известно об ударе ВСУ на Херсонщине