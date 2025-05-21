Одних указаний мало, – генерал-лейтенант в отставке отреагировал на удар по полигону на Сумщине
- 20 мая 2025 года Россия нанесла ракетный удар по полигону в Сумской области, в результате чего погибли 6 военнослужащих и 10 получили ранения.
- Военный эксперт Игорь Романенко подчеркнул важность контроля и ответственности в системе военного управления, учитывая риски атак врага.
- Романенко отметил необходимость специальных подразделений для мониторинга военных нарушений.
Россия 20 мая 2025 года нанесла ракетный удар по полигону в Сумской области. Национальная гвардия Украины и правоохранительные органы проведут служебное расследование, чтобы оценить действия всех должностных лиц.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что какое-то расстояние от линии соприкосновения не защищает от воздействия врага с воздуха. Он подчеркнул, что россияне следят за любой информацией, которая связана со скоплением украинских войск, чтобы нанести удар.
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Удар по полигону
Игорь Романенко отметил, что полигон, который атаковали россияне, располагался недалеко он линии соприкосновения. Там продолжалась стрелковая подготовка.
Готовить (военных – 24 Канал) надо, но должен быть учет такого расстояния, чтобы знать, что враг может действовать в любой момент. Такие указания были, но в системе военного управления надо не просто давать указания, но и воплощать в жизнь требования,
– сказал он.
Должен быть обратный процесс контроля. Военный эксперт отметил, что очень важно, чтобы было понимание кто, где и как выполняет задачи.
По его мнению, именно этого не было, ведь обучать военных нужно, но важно и не забывать о рисках, которые несет враг.
Есть информация, что были разведчики, в таком случае надо останавливать, а не продолжать обучение и менять планы. За это, безусловно, люди должны нести ответственность,
– высказался Игорь Романенко.
Он добавил, что надо вводить специальные подразделения, которые будут следить за любыми военными нарушениями.
Отметим, что в результате ракетного удара по полигону в Сумской области погибло 6 военнослужащих, а 10 получило ранения.