Одних указаний мало, – генерал-лейтенант в отставке отреагировал на удар по полигону на Сумщине

Россия 20 мая 2025 года нанесла ракетный удар по полигону в Сумской области. Национальная гвардия Украины и правоохранительные органы проведут служебное расследование, чтобы оценить действия всех должностных лиц.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что какое-то расстояние от линии соприкосновения не защищает от воздействия врага с воздуха. Он подчеркнул, что россияне следят за любой информацией, которая связана со скоплением украинских войск, чтобы нанести удар.

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Удар по полигону

Игорь Романенко отметил, что полигон, который атаковали россияне, располагался недалеко он линии соприкосновения. Там продолжалась стрелковая подготовка.

Готовить (военных – 24 Канал) надо, но должен быть учет такого расстояния, чтобы знать, что враг может действовать в любой момент. Такие указания были, но в системе военного управления надо не просто давать указания, но и воплощать в жизнь требования,

– сказал он.

Должен быть обратный процесс контроля. Военный эксперт отметил, что очень важно, чтобы было понимание кто, где и как выполняет задачи.

По его мнению, именно этого не было, ведь обучать военных нужно, но важно и не забывать о рисках, которые несет враг.

Есть информация, что были разведчики, в таком случае надо останавливать, а не продолжать обучение и менять планы. За это, безусловно, люди должны нести ответственность,

– высказался Игорь Романенко.

Он добавил, что надо вводить специальные подразделения, которые будут следить за любыми военными нарушениями.

Отметим, что в результате ракетного удара по полигону в Сумской области погибло 6 военнослужащих, а 10 получило ранения.