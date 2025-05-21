Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що якась відстань від лінії зіткнення не захищає від впливу ворога з повітря. Він підкреслив, що росіяни слідкують за будь-якою інформацією, яка пов'язана зі скупченням українських військ, щоб завдати удару.

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Удар по полігону

Ігор Романенко зауважив, що полігон, який атакували росіяни, розташовувався недалеко він лінії зіткнення. Там тривала стрілецька підготовка.

Готувати (військових – 24 Канал) треба, але має бути врахування такої відстані, щоб знати, що ворог може діяти в будь-який момент. Такі вказівки були, але у системі військового управління треба не просто давати вказівки, але й втілювати у життя вимоги,

– сказав він.

Має бути зворотний процес контролю. Військовий експерт зауважив, що дуже важливо, аби було розуміння хто, де і як виконує завдання.

На його думку, саме цього не було, адже навчати військових потрібно, але важливо і не забувати про ризики, які несе ворог.

Є інформація, що були розвідники, у такому випадку треба зупиняти, а не продовжувати навчання та змінювати плани. За це, безумовно, люди повинні нести відповідальність,

– висловився Ігор Романенко.

Він додав, що треба вводити спеціальні підрозділи, які слідкуватимуть за будь-якими військовими порушеннями.

Зазначимо, що внаслідок ракетного удару по полігону на Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, а 10 отримало поранення.