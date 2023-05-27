Во блогерах ли дело: Свитан назвал неочевидную причину удара по поликлинике в Днепре

В пятницу, 26 мая, россияне попали в поликлинику в Днепре. В результате удара 2 человека погибли, 30 – были ранены. Люди начали обвинять в корректировке огня блогершу, которая накануне хотела помочь раненым военным. Однако к этому инфлюенсерка не причастна.

До удара по Днепру причастна только российская сторона. В частности, российские агенты, большинство из которых были сосланы в Украину еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ.

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Агентство России огромно

Одной из версий, почему попали именно туда, является то, что одна известная блогерша написала у себя в инстаграме о сборе в помощь. При этом она выставила точные адреса поликлиник в Днепре.

Без блогеров у россиян в Украине очень много своей агентуры. Как уже 20 лет россияне забрасывают в Украину своих агентов. Причем с 2004 года задача у них стояла проникать в наши системы управления, даже вот (экс)президент Янукович. Эта задача была выполнена,

– подчеркнул Роман Свитан.

Российские спецслужбы отправили в Украину десятки тысяч только московских "засланых казачков". Эта агентура как раз хорошо знает, что и где происходит. Следует заметить, что их обнаруживает и задерживает контрразведка СБУ. Однако следует понимать, что количество вражеских агентов значительно превышает количество разведчиков.

К слову, после того, как обнаружили работу камер, которые до сих пор в режиме реального времени транслируют видеоизображение городов, проблема корректировки огня стала еще более острой.

"Блогеры здесь ну никак ни к чему. Эта информация есть повсюду и у всех. Точно блоггер, который собирает средства для наших раненых военных, никак не причастен к этому. На девчонку зря набросились. Этого не стоило делать", – отметил Свитан.

Если же блогерша действительно бы выложила что-то, что навредило бы ВСУ или нашей стране, этим сразу занялись бы соответствующие службы.

Категорически запрещено снимать военные или объекты критической инфраструктуры. Тем более ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО. Не помогайте врагу корректировать ракетные удары!

Роман Свитан о возможной причастности блогера к удару по Днепру: смотрите видео

При чем здесь провокация на ЗАЭС

Удар по днепровской поликлинике был точно спланирован Россией. Вокруг не было военных объектов. Более того, россияне сразу же запустили ИПСО, что это, мол, сами ВСУ обстреливают собственные города. Это было сделано для того, чтобы вызвать подозрения в следующих событиях.

Речь идет об информации от Главного управления разведки. По их данным, ночью 26 мая оккупанты планировали масштабную провокацию с ударами по хранилищам ядерных отходов на Запорожской АЭС. Обвинить во всем россияне планировали украинскую сторону.

Вот где завязка. Они подготовили такой удар "сами по себе" и тут же хотели "повесить" (на Украину – 24 Канал) удар по хранилищу ядерных отходов. Задачей было прекратить наше уже наступающее контрнаступление. И дальше будет его активная фаза,

– объяснил военный эксперт.

Россия через международные структуры, в том числе и МАГАТЭ, хочет остановить или приостановить боевые действия. Оккупанты понимают, что следствие может вестись несколько месяцев, что оттянуло бы контрнаступление ВСУ к осени как минимум.

"Наши люди в поликлинике стали жертвами вот таких действий. Потому что явной причины, по которой С-400 сошла именно на поликлинику, нет, кроме как через ЗАЭС. А блоггер здесь совсем ни при чем", – подытожил Свитан.

Удар по поликлинике в Днепре: коротко

Утром 26 мая в Днепре прогремели мощные взрывы, тревогу в городе объявили уже после этого. Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что россияне попали в медицинское учреждение.

В Генштабе ВСУ уточнили, что российские террористы нанесли ракетный удар дважды. Сначала враг использовал 7 ракет из С-300/С-400, а по больнице запустил "Искандер". От медучреждения остались развалины.

Разобрать завалы завершили 27 мая. В результате удара два человека погибли. Еще 32 – пострадали, 13 из них до сих пор находятся в больнице. Пятеро – в тяжелом состоянии.

С-400 – это зенитно-ракетная установка, которая не имеет высокой точности, однако может нанести большие разрушения. Они содержат более сотни килограммов тротила и очень много элементов поражения.