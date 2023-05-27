До удару по Дніпрі причетна лише російська сторона. Зокрема, російські агенти, більшість з яких були заслані до України ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ.

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Агентура Росії величезна

Однією з версій, чому поцілили саме туди, є начебто те, що одна відома блогерка написала у себе в інстаграмі про збір на допомогу. При цьому вона виставила точні адреси поліклінік у Дніпрі.

Без блогерів у росіян в Україні дуже багато своєї агентури. Вже як 20 років росіяни закидають в Україну своїх агентів. При чому з 2004 завдання у них стояло проникати в наші системи управління, навіть от (екс)президент Янукович. Це завдання було виконано,

– підкреслив Роман Світан.

Російські спецслужби відправили до України десятки тисяч лише московських "засланих козачків". Ця агентура якраз добре знає про те, що й де відбувається. Варто зауважити, що їх виявляє та затримує контррозвідка СБУ. Проте потрібно розуміти, що кількість ворожих агентів значно перевищує кількість розвідників.

До слова, після того, як виявили роботу камер, які досі в режимі реального часу транслюють відеозображення міст, проблема стала ще гострішою.

"Блогери тут ну аж ніяк ні до чого. Це інформація є всюди та у всіх. Точно блогерка, який збирає кошти для наших поранених військових, ніяк не причетна до цього. На дівча дарма накинулись. Цього не варто було робити", – зазначив Світан.

Якщо ж блогерка справді б виклала щось, що нашкодило б ЗСУ чи нашій країні, цим одразу зайнялись би відповідні служби.

Важливо! Категорично заборонено знімати військові об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури. Тим паче у жодному разі не можна знімати та викладати у соцмережі роботу ППО. Не допомагайте ворогу коригувати ракетні удари!

Роман Світан про можливу причетність блогерки до удару по Дніпрі: дивіться відео

До чого тут провокація на ЗАЕС

Удар по дніпровській поліклініці був точно спланованим Росією. Довкола не було військових об'єктів. Щобільше, росіяни одразу ж запустили ІПСО, що це, мовляв, самі ЗСУ обстрілюють власні міста. Це було зроблено для того, щоб викликати підозри стосовно наступних подій.

Мовиться про інформацію від Головного управління розвідки. За їхніми даними, вночі 26 травня окупанти планували масштабну провокацію з ударами по сховищах ядерних відходів на Запорізькій АЕС. Звинуватити у всьому росіяни планували українську сторону.

Ось де зав'язка. Вони підготували такий удар "самі по собі" і тут же хотіли "повісити" (на Україну – 24 Канал) удар по сховищу ядерних відходів. Завданням було припинити наш контрнаступ, який вже йде. І далі буде його активна фаза,

– пояснив військовий експерт.

Росія через міжнародні структури, зокрема й МАГАТЕ, хоче зупинити або ж призупинити бойові дії. Окупати розуміють, що слідство може вестись кілька місяців, що відтягнуло б контрнаступ ЗСУ до осені щонайменше.

"Наші люди в поліклініці стали жертвами ось таких дій. Тому що явної причини, з якої С-400 зійшла саме на поліклініку, немає, крім як через ЗАЕС. А блогерка тут зовсім ні до чого, – підсумував Світан.

Зверніть увагу! С-400 – це зенітно-ракетна установка, яка немає високої точності, проте може завдати великих руйнувань. Вони містять понад сотню кілограмів тротилу та дуже багато елементів ураження.

Удар по поліклініці у Дніпрі: коротко