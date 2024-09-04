Более полусотни пострадавших от ракетного удара по Полтаве находятся в тяжелом состоянии

В результате российского обстрела Полтавы 3 сентября в тяжелом состоянии находятся 65 человек. Сейчас медики пытаются улучшить их состояние.

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин на пресс-конференции в среду сообщил, что пострадавшим от удара пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь.

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В каком состоянии пострадавшие в результате атаки на Полтаву

Пронин рассказал, что 65 человек находятся в тяжелом состоянии, 146 – в среднем, а еще 87 – в легком.

Заведующий реанимационным отделением областной больницы Валентин Белый также сообщил Суспільне, что часть пострадавших находятся в облбольнице. Медицинским работникам удалось установить личности некоторых раненых, их уже посещают родные.

Среди них есть 69-летняя Галина Бутко с Полтавщины. Ее 48-летний сын Владимир до сих пор не пришел в себя. По ее словам, он перенес операцию, которая частично улучшила состояние его здоровья. Однако на будущее работники медучреждения запланировали еще два вмешательства. У Владимира ранена брюшная полость, он сейчас не чувствует ног.

Александра Голуб приехала в больницу Полтавы из Сум – ее муж находился в Институте связи во время попадания. За два месяца до этого его мобилизовали для прохождения военной службы. Женщина рассказала, что в 9 утра он смог позвонить ей и сообщить об обстреле. Мужчина получил тяжелые ранения, больше всего пострадали ноги.

К еще одному пострадавшему, Александру, приехали в больницу его родители. 3 сентября их сын находился на территории учебного заведения, куда прибыл на занятия.

Актуальная информация по состоянию на сейчас

Отметим, что сейчас в результате обстрела Полтавы известно о 53 погибших людей и почти 300 травмированных.

Между тем ликвидация последствий удара до сих пор продолжается.

Спасатели продолжают разбирать завалы. По данным служб, там могут находиться еще 5 человек.

Пронин также сообщил, что на месте удара привлечено 30 "скорых".



