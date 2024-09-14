Ракета долетела за 1,5 минуты, – военный о пережитом ударе по Институту связи в Полтаве

Российская армия 3 сентября попала в Институт связи в Полтаве, в результате чего многие люди погибли и пострадали. 20-летний военный Богдан, который был на учебе в заведении, пережил этот страшный российский удар.

Он отметил, что в этом учебном центре повышал квалификацию и учился на связиста. И именно в день его обучения российская армия и нанесла удар по институту в Полтаве.

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Как военный Богдан пережил удар по Институту связи

Богдан вспомнил, что 3 сентября после 9:00 он вместе с другими военными находился в учебных классах. В конце концов прозвучала тревога, все начали собирать в классе свои вещи и покидать учебное заведение, переходить в бомбоубежище.

Но не успели. Ракета долетела за полторы минуты до университета,

– рассказал военный.

Он отметил, что во время ракетного удара как раз вместе с коллегами спускался в бомбоубежище. По словам военного, это делали постоянно, когда объявляли тревогу.

"Мы шли как раз по той лестнице, куда произошел прилет. Мы просто успели немного отойти подальше от него. Мы когда шли в бомбоубежище, услышали свист, повернули голову, увидели, как на нас летит ракета. Все, что мы успели, – это немного отбежать и лечь на землю", – отметил Богдан.

Военный также подчеркнул, что это был счастливый случай, ведь ему побратим сказал просто идти быстрее немного, и это помогло.

Как выглядело заведение в первые минуты после обстрела

Богдан отметил, что в первые минуты после обстрела военные спустились в укрытие, а через несколько минут вышли во двор, начали оказывать помощь раненым и разбирать завалы.

Все развалено, везде пыль, везде раненые. Тяжело было определить, кому первому оказывать медицинскую помощь. Людей очень много, все в крови, все в пыли, ты не понимаешь, у кого какое состояние. Вот, было тяжело понять, мы хватались то за одного, то за другого и не могли понять кто тяжелее, кто легче,

– рассказал военный.

Он также отметил, что тогда он вместе с одногруппниками искали раненых, однако мертвых, к сожалению, было очень много. По словам Богдана, людей просто понакрывало кирпичами, металлом, обломками.

Сам военный во время ракетного удара по институту получил осколочное ранение. За помощью медиков он не обращался, однако отметил, что из его группы очень много людей получили ранения.

"Обычно это осколочные от стекла, от дерева, от кирпича, а также ожоги, очень много ожогов. Я получил пару осколков в руку, но я не обращал внимания на свои ранения и хотел помочь другим людям. Поехал в больницу, потому что думал, что у меня контузия, зашел в поликлинику, увидел сколько там моих ребят, развернулся и ушел. Им нужнее, потому что у них гораздо более серьезные ранения, а у меня так, только царапины", – добавил воин.

Военнослужащий также пояснил, что в тот день не происходило никаких мероприятий, связанных с построением, сборами или инструктажами. По его словам, в тот день они, как обычно, просто сидели в своих кабинетах, учились. После пережитого военный должен вернуться в свое подразделение и продолжить службу.