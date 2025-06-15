Удар по Полтавщине: в Кременчугской общине повреждены энергетика и гражданская инфраструктура

Российская армия ночью 15 июня атаковала Полтавскую область. Вследствие этого есть повреждения в Кременчугской общине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия вражеской атаки по Полтавской области

Владимир Когут рассказал, что ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА по Полтавской области. Большинство вражеских целей была уничтожена силами и средствами ПВО, однако есть также и повреждения в регионе.

В Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач,

– написал чиновник.

Он также отметил, что в результате прямых попаданий и падения обломков на местах возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.

"В Чутовской громаде из-за падения обломков БПЛА повреждены жилые дома и машины. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", – резюмировал временно исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА.