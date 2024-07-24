Важный элемент в логистике: как удар по порту "Кавказ" снижает потенциал России

Военно-морские силы Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по порту "Кавказ", который расположен в Краснодарском крае России. В результате атаки существенные повреждения получил российский паром "Славянин", который использовался для перевозки военного оборудования и контейнеров.

Для российских оккупантов существенно прерывается важный логистический путь, учитывая, что Керченский мост также работает не на полную мощность. В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил, насколько повреждение парома снижает потенциал обеспечения российских войск и ведения боевых действий.

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Как повреждение парома повлияет на логистику

Как отметил военный эксперт, как раз из порта "Кавказ" россияне, используя паромную переправу, переправляли железнодорожные вагоны с взрывоопасными веществами, с оружием для своего контингента в оккупированном Крыму.

Затем эти вагоны российские войска используют для транспортировки на оккупированную Херсонщину. Сейчас этой возможности россияне лишаются, что накладывает отпечаток на логистику.

Это (удар по порту "Кавказ" – 24 Канал) важный элемент на пути уничтожения военной логистики оккупантов в Крым. Однако есть еще другие маршруты, которые Россия использует,

– отметил Мусиенко.

По его мнению, сейчас оккупанты могут начать увеличивать перевозки через Крымский мост, ведь уже усилили охрану, увеличили количество ПВО.

Многие, кто говорил, что, возможно, сейчас нецелесообразно уничтожать мост, потому что он не используется, то зачем тратить ракеты. Однако пока у врага есть в запасе такой объект, до тех пор есть возможность его использования в нужный момент,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

К тому же все еще есть маршруты, например, через оккупированный Мелитополь. Один из самых рискованных объектов логистики – военно-транспортная авиация.