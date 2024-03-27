Смогли попасть в цель, – в ОК "Юг" указали на коварство удара по Николаеву

Днем оккупанты обстреляли Николаев ракетами. В ВСУ рассказали об особенностях вражеской тактики.

В последнее время значительно активизировалась беспилотная разведка врага несмотря на неблагоприятные погодные условия. В эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк объяснила, в чем заключается опасность, передает 24 Канал.

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Дроны направили движение ракет

Так, полковник отметила, что за сегодня на Юге произошло 80 пролетов разведывательных БпЛА. Ранее их количество было даже больше и достигало 150.

Гуменюк подчеркнула, что таким образом противник продолжает собирать данные об объектах, которые стремится поразить.

Так, именно в результате работы дронов-разведчиков состоялся удар по Николаеву. Россияне попали в промышленность баллистическими ракетами.

Военная отметила, что промышленность и энергетика – это основные цели вражеских обстрелов.

Напомним, что 27 марта днем оккупанты ударили баллистикой по Николаеву. В городе прогремела серия взрывов. Вероятно, россияне использовали два ""Искандеры". К сожалению, произошло попадание в промышленный объект, на котором вспыхнул пожар. Пострадало 8 человек.

Оккупанты сбросили бомбы на Харьков

Днем враг совершил пуски авиационных бомб с истребителя с территории Белгородской области.

Противник попал по жилому кварталу Харькова. В результате этого удара повреждения получил ряд объектов гражданской инфраструктуры. Это, в частности, многоэтажные дома, школа и детсад.

19 человек пострадали. 59-летний мужчина погиб. Среди раненых – четверо детей, самой маленькой – 3 месяца.

Известно, что оккупанты впервые применили по Харьковщине новый тип оружия – авиабомбы УМПБ Д-30СН, которые являются чем-то средним между КАБами и ракетами.

Они способны преодолевать расстояние в 90 километров.

На фоне обстрела Харькова Зеленский призвал союзников передать Украине больше систем Patriot.

Харьковская область тоже находилась под ударом оккупантов. Так, уже вечером около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома и детский сад. Погиб 12-летний мальчик.