Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что Россия была атакована более 40 БПЛА. Кроме того, уже 30 декабря в Белгороде также раздались взрывы.

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Удар по заводу в Брянске

Свитан отметил, что 40 БпЛА – это минимальное количество, необходимое для прохождения вражеской ПВО. Из уже распространяемого сетью видео видно, что произошел прилет, похоже, по очень важному для Путина военному заводу. Конечно, следует заметить и то, что после украинской атаки по России нигде нет ни одного погибшего гражданского.

Скорее всего, это новые наши самолеты, которыми недавно кичился Укроборонпром по схеме "утка", с хорошей дальностью. Заявленная дальность – 500 – 700 км. Я так понимаю, что шли в сторону Москвы, поскольку по 4 областям была отработка,

– заметил летчик-инструктор.

Небензя грозит Украине еще худшей атакой

По словам военного эксперта, россияне готовили атаку на 29 декабря около полугода. Использовали очень многое из того, что изготовили и накопили за это время. Даже по внутреннему докладу в России, они понимают, что не смогли достичь поставленных 29 декабря целей.

"Хуже уже не получится. Сдуваются россияне, и Небензя в ООН пытается надуть щеки снова, используя площадку. Если они об этом говорит, то у них проблемы. Целей они и не смогут достичь. Абсолютно никаких механизмов нет", – подчеркнул Свитан.

ВСУ уничтожили очень много техники россиян

Как отметил полковник запаса ВСУ, в предыдущем пакете помощи от США Украина получила очень много ПТУРов. Ими пользуются ССО, которые ходят в тыл врага и там уничтожают вражескую технику, прикрывающую российское наступление.

Ну и артиллерия. Артиллеристы просто виртуозы своего дела, там снайперы можно сказать. Есть ребята, которые в движущуюся машину попадают. Прямой контроль и работа артиллерии на хорошем уровне. Однако большое количество уничтоженной техники говорит и о том, что россияне начали ее использовать, потому что погода действительно позволяет,

– подчеркнул военный эксперт.

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