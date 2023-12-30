Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що Росія була атакована понад 40 БпЛА. Крім того, вже 30 грудня в Бєлгороді також пролунали вибухи.

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Світан зазначив, що 40 БпЛА – це мінімальна кількість, яка необхідна для проходження ворожої ППО. З відео, що вже поширюється мережею, видно, що стався приліт, схоже, по дуже важливому для Путіна військовому заводу. Звісно, слід зауважити й те, що після української атаки по Росії, ніде немає жодного загиблого цивільного.

Швидше за все, це нові наші літаки, якими нещодавно хизувався Укроборонпром за схемою "качка", з хорошою дальністю. Заявлена дальність – 500 – 700 кілометрів. Я так розумію, що йшли в бік Москви, оскільки по 4 областях було відпрацювання,

– зауважив льотчик-інструктор.

Небензя погрожує Україні ще гіршою атакою

За словами військового експерта, росіяни готували атаку на 29 грудня приблизно пів року. Використали дуже багато з того, що виготовили та накопичили за цей час. Навіть по внутрішньому докладу в Росії, вони розуміють, що не змогли досягти поставлених 29 грудня цілей.

"Гірше вже не вийде. Здуваються росіяни, й Небензя в ООН намагається надути щоку знову, використовуючи майданчик. Якщо він про це говорить, то в них проблеми. Цілей вони й не зможуть досягти. Абсолютно ніяких механізмів немає", – наголосив Світан.

ЗСУ знищили дуже багато техніки росіян

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, в попередньому пакеті допомоги від США Україна отримала дуже багато ПТУРів. Ними користуються ССО, які ходять у тил ворога й там знищують ворожу техніку, що прикриває російський наступ.

Ну й артилерія. Артилеристи просто віртуози своєї справи, там снайпери, можна сказати. Є хлопці, які в рухому машину влучають. Прямий контроль і робота артилерії на хорошому рівні. Однак велика кількість знищеної техніки говорить і про те, що росіяни почали її використовувати, бо погода дійсно дозволяє,

– підкреслив військовий експерт.

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