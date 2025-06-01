Удар по расположению подразделения Сухопутных войск: 12 погибших, более 60 раненых

В воскресенье, 1 июня, Россия ударила ракетами по расположению учебного подразделения Сухопутных войск. В ВСУ рассказали о количестве жертв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Сколько людей погибло и пострадало из-за атаки на подразделение ВСУ

В ночь на 1 июня российская армия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Военные подчеркивают: никаких построений или массовых собраний во время тревоги не было. После объявления угрозы большинство личного состава находилась в укрытиях.

На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто возможно не успел до них добраться. Предварительно известно, что это был Искандер, но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами,

– сообщил Суспильному представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование.

Сухопутные войска отметили, если к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц – виновные будут привлечены к строгой ответственности.

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Заметим, что россияне применили баллистику около 2 часов ночи. В 4 ночи в Украину внезапно залетели крылатые ракеты, пуски которых, вероятно, врагу удалось скрыть.

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