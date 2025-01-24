Эффектные кадры: каковы последствия удара по Рязанскому НПЗ

В ночь на 24 января дронам удалось атаковать завод "Кремний ЭЛ" в Брянске и Разянский НПЗ. Удары беспилотниками по объектам на территории России масштабировались.

Важно дальше наносить удары по таким объектам, чтобы не позволить врагу работать в тепличных условиях. Это 24 Каналу отметил главный редактор Defence Express Олег Катков.

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В Рязани мог быть поражен не только НПЗ

Олег Катков отметил, что "Кремний ЭЛ" – это второй производитель военной электроники в России. Он постоянно находится под ударами. Ведь достаточно трудно уничтожить полностью предприятие, которое было создано еще в советское время, дронами с боевой частью примерно 50 килограммов. Несмотря на то, что наносятся постоянные методические удары, там еще есть пространство для того, чтобы работать дальше и с не меньшей эффективностью. Главное – постоянно бить по врагу.

Потому что главная задача – это хотя бы не дать врагу в таком разрезе работать в тепличных условиях. Когда по тебе не бьют дронами, то ты спокойно можешь масштабировать производство, нанимать новых работников, ставить новые станки, открывать новые цеха и просто работать 24/7, потому что ты работаешь в тепличных условиях, а Кремль тебя заваливает деньгами,

– объяснил он.

В Рязани мог быть поражен не только нефтеперерабатывающий завод, но и нефтехранилище, теплоэлектростанция. Вероятнее всего, это была концентрированная атака именно по объектам в этом городе.

"Дроны не являются идеальным средством дальнобойного поражения. Это определенный компромисс между возможностями, стоимостью. Как раз малый размер боевых частей, меньшая эффективность по сравнению с ракетным вооружением, которое надо компенсировать большим количеством, которая направляется концентрированно на какую-то группу объектов. Тогда мы видим такие замечательные кадры", – подчеркнул главный редактор Defence Express.

По его словам, нужно не просто ударить. Надо запланировать эту операцию, проложить соответствующий маршрут. Для этого необходимо иметь представление, где у врага находятся средства противовоздушной обороны, которые он также держит в маневре. Кроме запуска дронов, это огромная работа разведки, чтобы правильно спланировать маршрут и так далее.

Напомним, источники в СБУ рассказали 24 Каналу, что СБУ совместно с ССО ВСУ ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанском НПЗ, а также по Рязанской ТЭЦ. В результате атаки вспыхнули резервуары с горючим, цех по гидроочистке топлива и другие объекты.