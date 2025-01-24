Важливо далі завдавати ударів по таких об'єктах, щоб не дозволити ворогу працювати у тепличних умовах. Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defence Express Олег Катков.

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У Рязані міг бути уражений не лише НПЗ

Олег Катков зазначив, що "Кремній ЕЛ" – це другий виробник військової електроніки у Росії. Він постійно перебуває під ударами. Адже досить важко знищити вщент підприємство, яке було створене ще за радянських часів, дронами з бойовою частиною приблизно 50 кілограмів. Попри те, що завдаються постійні методичні удари, там ще є простір для того, щоб працювати далі і з не меншою ефективністю. Головне – постійно бити по ворогу.

Тому що головне завдання – це хоча б не дати ворогу у такому розрізі працювати у тепличних умовах. Коли по тобі не б'ють дронами, то ти спокійно можеш масштабувати виробництво, наймати нових працівників, ставити нові верстати, відкривати нові цехи і просто працювати 24/7, тому що ти працюєш в тепличних умовах, а Кремль тебе завалює грошима,

– пояснив він.

У Рязані міг бути уражений не лише нафтопереробний завод, а й нафтосховище, теплоелектростанція. Найімовірніше, це була концентрована атака саме по об'єктах у цьому місті.

"Дрони не є ідеальним засобом далекобійного ураження. Це певний компроміс між можливостями, вартістю. Якраз малий розмір бойових частин, менша ефективність у порівнянні із ракетним озброєнням, яке треба компенсувати великою кількістю, яка спрямовується концентровано на якусь групу об'єктів. Тоді ми бачимо такі чудові кадри", – підкреслив головний редактор Defence Express.

За його словами, потрібно не просто вдарити. Треба запланувати цю операцію, прокласти відповідний маршрут. Для цього необхідно мати уявлення, де у ворога перебувають засоби протиповітряної оборони, які він також тримає у маневрі. Крім запуску дронів, це величезна робота розвідки, щоб правильно спланувати маршрут і так далі.

Нагадаємо, джерела в СБУ розповіли 24 Каналу, що СБУ спільно із ССО ЗСУ вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанському НПЗ, а також по Рязанській ТЕЦ. Унаслідок атаки спалахнули резервуари з пальним, цех із гідроочистки палива та інші об'єкти.