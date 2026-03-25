Ей было всего 15: в гимназии, где училась погибшая в Ивано-Франковске девушка, показали ее фото
- 24 марта российские войска нанесли дронового удара по Ивано-Франковску, в результате чего погибли нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его 15-летняя дочь Анелия.
- В Ланчинской гимназии, где училась погибшая девушка, выразили соболезнования семье, отметив, что семья возвращалась из роддома после посещения новорожденного ребенка.
В Ивано-Франковске в результате российского дронового удара погибли нацгвардеец и его 15-летняя дочь. Семья как раз возвращалась из роддома, где навещала новорожденного ребенка.
В гимназии, где училась погибшая девушка, почтили ее и отца. Об этом сообщили на фейсбук-странице Ланчинской гимназии.
Что известно об обстоятельствах гибели девушки и ее отца?
24 марта российские войска нанесли дроновой удар по Ивано-Франковску. По предварительным данным, целью было административное здание, однако беспилотник попал в роддом. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них ребенок. Жертвами вражеского удара стали нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его 15-летняя дочь Анелия Шкрумеляк.
В Ланчинской гимназии сообщили, что погибшая девушка была их выпускницей. Коллектив заведения выразил соболезнования семье и близким. По имеющейся информации, отец и дочь возвращались из роддома, где навещали мать и новорожденного ребенка. Отмечается, что Владимир Шкрумеляк недавно снова стал отцом.
Анелия Шкрумеляк, которая погибла в результате атаки на роддом в Ивано-Франковске
Что известно о последствиях российской атаки в других городах Украины?
Днем 24 марта российские войска атаковали центральную часть Львова ударными беспилотниками, из-за чего ранены более 30 человек. Одна из пострадавших, 51-летняя женщина, получила минно-взрывную травму нижних конечностей и находится в сознании.
Из-за вражеской атаки на объекты энергетической инфраструктуры на Тернопольщине и Хмельнитчине фиксировали перебои со светом. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
У Полтаве ночью 24 марта произошли атаки российскими баллистическими ракетами и беспилотниками. Они вызвали повреждения жилых домов и гостиницы и возникновения пожаров. Известно, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
Под атакой также находилось Запорожье. В результате российской атаки погиб мужчина, его жена госпитализирована. В городе повреждены несколько зданий, в частности многоквартирные дома, магазин и автозаправка.