Не отвести глаз: в "Азове" показали феерический удар дронов по оккупантам в Нью-Йорке

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать врага, который наступает на Востоке. Весомую роль в ликвидации личного состава противника играют ударные дроны.

Так, в 12-й бригаде "Азов" поделились видео, на котором точными ударами беспилотников "минусуют" российских захватчиков, передает 24 Канал.

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Разлетелись вдребезги

На кадрах видно, как FPV-дроны "выкуривают" оккупантов, которые спрятались в доме в населенном пункте Нью-Йорк. Сначала от здания не остается ничего, кроме обломков, а потом, очередь доходит и до противника.

Успешная работа по россиянам: видео "Азов"

Быстрое и дистанционное уничтожение вражеского личного состава – ключ к сохранению пехоты Сил обороны, участвующей в контактных боях. Как бы хорошо не прятался враг, пилоты дронов найдут его где угодно,

– говорится в сообщении бригады.

К слову, в Минобороны рассказали, что в 2024 году закупили дронов на 50 миллиардов гривен, 20 миллиардов ушло на дальнобойные БПЛА, которые периодически устраивают "хлопок" в России.