Следующие удары будут в сторону Курска: чем примечательно поражение командного пункта россиян во Льгове

В ночь на 25 декабря ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области. Силы обороны поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты, который был расположен в заброшенном гражданском здании.

Военный эксперт, летчик инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские силы не впервые попадают по командным пунктам противника в Курской области. Также россияне 23 декабря попытались штурмовать позиции ВСУ на Курщине, однако украинские десантники успешно отбили все атаки врага.

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Там были и северокорейцы

Свитан отметил, что россияне на правом берегу реки Сейм в Курской области (на левом берегу боевые действия проводят украинские силы) расположили несколько командных пунктов – преимущественно в районах городов.

Так, 155 бригада морской пехоты расположилась в городе Рыльск, где ВСУ накрыли ее штаб управления 20 декабря. Украинские спецслужбы, по словам военного эксперта, узнали расположение штаба, в частности северокорейскими войсками, и атаковали его.

Украинские силы отработали 25 декабря также по штабу 810 бригады морской пехоты во Льгове. Спецслужбы накануне обнаружили расположение штаба управления бригады и затем его накрыли средствами поражения,

– отметил он.

Также, по словам полковника ВСУ в запасе, там находились инфильтрированные северокорейские части. Предположительно сначала проводится слежка за местом расположения руководства северокорейских войск и после они ликвидируются. В частности, минусуются и российские пункты управления.

Важно! В результате удара по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России во Льгове, погиб заместитель командира бригады Салим Паштов. Также вместе с ним могли быть ликвидированы по крайней мере семь российских военных.

Северокорейские войска также расположены вдоль Сейма – в районе Курчатова и Курской АЭС, где строятся реакторы. Там, как отметил он, есть довольно подготовленные производственные площадки, где, вероятно, расположены пункты постоянной дислокации военнослужащих из КНДР.

Следующие удары будут происходить в сторону Курска. Курчатов расположен на левом берегу Сейма, Курск – на правом. Поэтому они вдоль реки располагают командные пункты. А оттуда в рейдовом режиме пытаются выполнить боевые задачи по вытеснению украинских сил с плацдарма на Курском направлении,

– подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, что, что по сообщению СтратКома ВСУ, в ночь на 25 декабря Силы обороны атаковали пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Льгове, что на Курщине. Россияне подтвердили удар по Льгову, о чем сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он сказал, что в результате атаки повреждены ТЭЦ и газопровод. Также есть 4 погибших и 5 раненых. По данным россиян, удар был нанесен, предположительно, из HIMARS.