Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські сили не вперше влучають по командних пунктах противника у Курській області. Також росіяни 23 грудня спробували штурмувати позиції ЗСУ на Курщині, проте українські десантники успішно відбили всі атаки ворога.

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Там були і північнокорейці

Світан наголосив, що росіяни на правому березі річки Сейм у Курській області (на лівому березі бойовій дії проводять українські сили) розташували декілька командних пунктів – переважно в районах міст.

Так, 155 бригада морської піхоти розташувалась у місті Рильськ, де ВСУ накрили її штаб управління 20 грудня. Українські спецслужби, за словами військового експерта, дізналися розташування штаба, зокрема північнокорейськими військами, і атакували його.

Українські сили відпрацювали 25 грудня також по штабу 810 бригади морської піхоти в Льгові. Спецслужби напередодні виявили розташування штабу управління бригади і потім його накрили засобами ураження,

– зауважив він.

Також, за словами полковника ЗСУ в запасі, там перебували інфільтровані північнокорейські частини. Імовірно спочатку проводиться стеження за місцем розташування керівництва північнокорейських військ і після вони ліквідовуються. Зокрема, мінусуються і російські пункти управління.

Важливо! Внаслідок удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Льгові, загинув заступник командира бригади Салим Паштов. Також разом з ним могли бути ліквідовані принаймні семеро російських військових.

Північнокорейські війська також розташовані вздовж Сейму – в районі Курчатова і Курської АЕС, де будуються реактори. Там, як зазначив він, є доволі підготовлені виробничі майданчики, де, імовірно, розташовані пункти постійної дислокації військовослужбовців з КНДР.

Наступні удари будуть відбуватися у бік Курська. Курчатов розташований на лівому березі Сейму, Курськ – на правому. Тому вони вздовж річки розташовують командні пункти. А звідти у рейдовому режимі намагаються виконати бойові завдання щодо витіснення українських сил з плацдарму на Курському напрямку,

– підкреслив Роман Світан.

Нагадаємо, що за повідомленням СтратКому ЗСУ, проти ночі 25 грудня Сили оборони атакували пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Льгові, що на Курщині. Росіяни підтвердили удар по Льгову, про що повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн. Він сказав, що внаслідок удару пошкоджені ТЕЦ і газопровід. Також є 4 загиблих і 5 поранених. За даними росіян, удар був завданий, імовірно, з HIMARS.