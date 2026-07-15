Новый этап операции "Молочка": "Мадяр" заявил о поражении 20 российских судов в Черном море

Украинское командование заявило о начале нового этапа морской операции "Молочка". В частности, в ночь на 15 июля беспилотные системы поразили 20 российских судов в Черном море.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно о новом этапе операции "Молочка"?

По словам Бровди, в ночь на 15 июля украинские беспилотные системы провели атаку против 20 российских судов в Черном море.

Среди пораженных целей были:

17 нефтяных танкеров;

2 танкера-газовоза;

1 буксир.

Именно это и является следующим этапом операции "Молочка". Командующий также подчеркнул символическое значение начала нового этапа операции именно в День украинской государственности, проведя исторические параллели с борьбой казачества за контроль над Черным морем.

Отметим, что ночью 13 июля Силы беспилотных систем также поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира. Всего в период с 6 по 13 июля было нанесено результативных ударов по 105 плавсредствам.

По словам майора, операция "Молочка" будет продолжаться до тех пор, пока все суда российского теневого флота не будут уничтожены в Азовском море.

Как в России реагируют на потери теневого флота?

Такие сокрушительные потери вызвали истерику в высшем политическом руководстве государства-агрессора. Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично обвинил Украину в "пиратстве" из-за ударов по якобы коммерческим танкерам.

Последствия украинских атак уже вышли за пределы чисто военной сферы. Из-за систематических ударов СБС Россия была вынуждена временно приостановить судоходство по Донско-Азовскому каналу и существенно ограничить проход через Керченский пролив, где россияне тщетно пытались спрятать свои суда. Согласно данным агентства Bloomberg, эта блокировка уже спровоцировала ощутимый скачок мировых цен на пшеницу.

По данным Института изучения войны, количество судов с включенными AIS-транспондерами сократилось с 267 в конце июня до 120 по состоянию на 11 июля – примерно на 55%. В районе Керчи количество таких судов сократилось на 75% – с 37 до 9.

Часть кораблей вышла в Черное море, остальные отправили на ремонт или хранение.

Параллельно с морской охотой Силы беспилотных систем успешно проводят сопутствующую операцию под названием "Крымский рубильник off". В течение последних дней украинские защитники обесточили ряд стратегических подстанций во временно оккупированном Крыму и нанесли точные удары по элементам противовоздушной обороны противника, в частности по комплексам С-400 "Триумф", ЗРК "Тор" и радиолокационным станциям.