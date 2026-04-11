Поражена станция "Крымская" в России: под ударом также склады, нефтебаза и живая сила
- Силы обороны Украины вместе с СБУ нанесли удары по военной инфраструктуре России, поразив нефтепроводную станцию "Крымская" и другие стратегические объекты.
- Поражены склады боеприпасов, пункты управления дронами и районы сосредоточения живой силы, что способствует снижению наступательного потенциала российских оккупантов.
Силы обороны Украины вместе с СБУ нанесли масштабные удары по военной инфраструктуре России и оккупированных территорий. В частности, поражена нефтепроводная станция "Крымская", которая обеспечивает топливом ключевые базы врага.
Также под удар попали склады боеприпасов, пункты управления дронами и районы сосредоточения живой силы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.
Что известно об ударе?
Силы обороны Украины вчера и в ночь на 11 апреля нанесли серии огневых ударов по логистическим и стратегическим объектам российской армии как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно на территории государства-агрессора.
Как сообщают источники в СБУ, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" совместно с другими подразделениями устроили "хлопок" на линейной производственно-диспетчерской станции "Крымская" в Краснодарском крае России. Этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Тихорецк – Новороссийск-2" и принадлежит компании "Транснефть".
Станция играет важную роль в обеспечении топливом российских военных, в частности базы тактической авиации "Крымск" и базы Черноморского флота в Новороссийске. По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы возник пожар, а также зафиксировано поражение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта.
СБУ последовательно снижает способности врага в военной, экономической и логистической сферах. Подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока Россия будет вести войну против Украины. Каждый такой удар ослабляет ресурсную базу агрессора и затрудняет обеспечение его войск, – отмечает информированный источник.
Параллельно, как отмечают в Генштабе, Силы обороны поразили и другие объекты нефтяной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о нефтебазе "Гвардейская" на временно оккупированной территории Крыма, которая также используется для обеспечения оккупационной армии. Кроме этого, зафиксировано поражение складов боеприпасов в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк в Донецкой области, а также Осипенко в Запорожской области.
Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалово Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.
Отдельно под огневое поражение попали районы сосредоточения живой силы противника вблизи Степного Днепропетровской области, а также Степногорского, Приазовского и Рыбного в Запорожье.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба пока уточняются. В Силах обороны отмечают, что такие удары являются частью системной работы по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Атака по России: последние новости
Ночь на 10 апреля выдалась неспокойной для россиян. В разных регионах страны-агрессора, а также на временно оккупированных территориях Украины фиксировали серию взрывов, пожаров и сообщений о налете беспилотников. Вражеские силы ПВО пытались отражать удар, однако им это не совсем удавалось.
В частности, в российском Саранске после объявления ракетной опасности местные жители сообщили о задымлении и пожаре в городе. Подобные инциденты также произошли в Ростовской области – в городе Гуково после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар, которому предшествовал мощный взрыв.
На временно оккупированных территориях ситуация также напряженная. В Мелитополе сообщают о попадании по электроподстанции, что привело к частичному блэкауту в городе. В Перевальске Луганской области, по предварительным данным, дроны могли поразить район ремонтно-механического завода.
Кроме того, громкие звуки взрывов слышали жители Мариуполя, а в Ростовской области сообщали о вероятном пролете ракет. Также появлялась информация о возможной атаке на Волгоградскую область, где под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод. В то же время в Казани впервые зафиксировали звук сирены воздушной тревоги, что стало неожиданностью для местных жителей. Информация о последствиях атак уточняется.