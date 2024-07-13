Важная цель, – генерал-лейтенант в отставке об ударе по Ростовскому НПЗ

Утром 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу возле Цимлянска Ростовской области. Там произошел пожар, которому присвоили 3 ранг. Очевидцы увидели в небе столб дыма со стороны российской нефтебазы. Какие вражеские объекты являются важными для поражения во время войны – читайте в материале.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, комментируя 24 Каналу взрыв в Ростовской области, озвучил, что Силы обороны Украины реализуют принцип, основанный на объективных законах ведения войны.

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Бить надо по вражеским объектам 3 категорий

По словам Романенко, один из принципов ведения войны заключается в том, что воздействие на врага должно быть постоянным, а поражать надо по объектам нескольких категорий.

К таким относятся топливные объекты, военные заводы, аэродромы и все средства, которые на них размещены. Так было и в период Второй мировой войны. С тех пор в этом вопросе ничего не изменилось, потому что есть законы войны,

– озвучил Романенко.

Ранее дроны атаковали в Ростовской области электроподстанцию "Ростовская" мощностью 500 киловатт. 9 июля там вспыхнул пожар. На спутниковых снимках были зафиксированы повреждения. Эта подстанция находится ориентировочно в 50 километрах от украинской границы.