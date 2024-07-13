Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, коментуючи 24 Каналу вибух в Ростовській області, озвучив, що Сили оборони України реалізують принцип, заснований на об'єктивних законах ведення війни.

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Бити треба по ворожих об'єктах 3 категорій

Зі слів Романенка, один з принципів ведення війни полягає в тому, що вплив на ворога повинен бути постійним, а вражати треба по об'єктах декількох категорій.

До таких відносяться паливні об'єкти, військові заводи, аеродроми та всі засоби, які на них розміщені. Так було й в період Другої світової війни. З того часу в цьому питанні нічого не змінилося, бо є закони війни,

– озвучив Романенко.

Раніше дрони атакували в Ростовській області електропідстанцію "Ростовська" потужністю 500 кіловатів. 9 липня там спалахнула пожежа. На супутникових знімках були зафіксовані пошкодження. Ця підстанція знаходиться орієнтовно за 50 кілометрів від українського кордону.