Бьют по большим скоплениям людей: детали страшного обстрела россиян по рынку в Херсоне
Утром 1 октября враг нанес удары из ствольной артиллерии по центру Херсона. Попадание произошло по рынку, где было большое скопление людей. В результате удара есть погибшие и раненые.
Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что несмотря на предыдущие и сегодняшние обстрелы, россияне пытаются попасть именно в людные места. Ранее они сбросили взрывчатку с дрона на автобус в Херсоне.
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Охотятся на остановках и рынках
Россияне 1 октября попали в район центрального рынка, который расположен на определенном расстоянии от остановки общественного транспорта.
Люди, которые получили ранения в результате атак, находились далеко от места непосредственного прилета. Это довольно людное место, ведь любые торговые точки – это всегда скопление людей, и они обычно расположены рядом с остановками общественного транспорта,
– отметила журналистка.
Россияне пытаются ударить именно по местам, где большое скопление людей в Херсоне – по остановкам, по рынкам, по торговым точкам.
В общем складывается впечатление, что враг целенаправленно охотится за людьми старшего возраста, потому что именно они получают очень часто ранения. Такие люди не могут быстро спрятаться или куда-то убежать. Хотя раненые есть и среди людей младшего возраста, которые также не успевают добраться до укрытия или не слышат из-за гула мотора приближения атаки,
– отметила Евгения Вирлич.
Что известно об обстреле Херсона 1 октября
- Примерно в 9 утра в центре города раздались взрывы в районе рынка. Враг атаковал торговые точки, где горожане утром покупали или продавали продукцию.
- Россияне ударили по рынку, предположительно, из ствольной артиллерии. Снаряд попал в здание аптеки, где находились люди.
- В результате атаки пока известно о гибели 6 человек, которые получили травмы, несовместимые с жизнью. Также 5 пострадавших находятся в медучреждениях, еще одному медики оказали помощь на месте.
- Накануне вечером в Херсоне был слышен мощный взрыв. Предположительно, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу.